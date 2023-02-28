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Чернухин Семен Петрович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич

Мать: Родченкова-Чернухина Анна Петровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Береснева Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чернухина Елена Семеновна

Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.08.1886 ст.

Сын: Чернухин Матвей Семенович

Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.

Дочь: Чернухина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.09.1891 ст.

Дочь: Чельцова Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.02.1894 ст.

Сын: Чернухин Василий Семенович

Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Евфросинья Гурьяновна

Смерть
Неизвестно
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