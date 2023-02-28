Чернухин Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Береснева Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чернухина Елена Семеновна
Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна
Рождение ребёнка
06.08.1886 ст.
Сын: Чернухин Матвей Семенович
Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.
Дочь: Чернухина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна
Рождение ребёнка
01.09.1891 ст.
Дочь: Чельцова Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна
Рождение ребёнка
10.02.1894 ст.
Сын: Чернухин Василий Семенович
Мать ребёнка: Чернухина Евфросинья Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно