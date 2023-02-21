Савин Валерий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Валерий Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Савин Валентин Александрович

Мать: Савина Софья

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