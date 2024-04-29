Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти05.02.1936
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпштейн Самуил Мордухович
Отец ребёнка: Эпштейн Мордух
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эпштейн) Сарра (Софья) Мордуховна (Марковна)
Отец ребёнка: Эпштейн Мордух
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпштейн Даниил Мордухович
Отец ребёнка: Эпштейн Мордух
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заверина (Эпштейн) Берта Мордуховна (Марковна)
Отец ребёнка: Эпштейн Мордух
Рождение ребёнка
1885
Сын: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)
Отец ребёнка: Эпштейн Мордух
Смерть
05.02.1936