Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна Около 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эпштейн (Гуревич) Ханна Рувиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

05.02.1936

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпштейн Самуил Мордухович

Отец ребёнка: Эпштейн Мордух

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эпштейн) Сарра (Софья) Мордуховна (Марковна)

Отец ребёнка: Эпштейн Мордух

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпштейн Даниил Мордухович

Отец ребёнка: Эпштейн Мордух

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заверина (Эпштейн) Берта Мордуховна (Марковна)

Отец ребёнка: Эпштейн Мордух

Рождение ребёнка
1885

Сын: Эпштейн Соломон Мордухович (Маркович)

Отец ребёнка: Эпштейн Мордух

Смерть
05.02.1936

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