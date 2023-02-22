Курносова (Чанаева) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1915
Дата смерти30.06.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915
Отец: Чанаев Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курносов Борис Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курносов Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1989
Похороны
Неизвестно
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область