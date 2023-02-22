Курносова (Чанаева) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курносова (Чанаева) Елена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1915

Дата смерти

30.06.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915

Отец: Чанаев Фёдор Петрович

Мать: Чанаева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курносов Борис Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курносов Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курносов Борис Иванович

Смерть
30.06.1989
Похороны
Неизвестно
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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