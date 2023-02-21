Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Иван Васильев
Мать: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Федор Сергеев
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Сергеев
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1841