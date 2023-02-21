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Сергей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Иван Васильев

Мать: Ефимия Яковлева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Стефан Сергеев

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Федор Сергеев

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Сергеев

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1841
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