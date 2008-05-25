Рукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна

Рукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1923

Дата смерти

25.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1923

Отец: Малыгин Иван

Мать: Малыгина Елена

Рождение ребёнка
28.02.1946

Сын: Рукавишников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Рукавишников Сергей Степанович

Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Рукавишников Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Рукавишников Сергей Степанович

Рождение ребёнка
12.04.1950

Дочь: Мельчакова (Руковишникова) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Рукавишников Сергей Степанович

Смерть
25.05.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.