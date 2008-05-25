Рукавишникова (Малыгина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1923
Дата смерти25.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1923
Отец: Малыгин Иван
Мать: Малыгина Елена
Рождение ребёнка
28.02.1946
Сын: Рукавишников Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Рукавишников Сергей Степанович
Рождение ребёнка
16.06.1947
Сын: Рукавишников Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Рукавишников Сергей Степанович
Рождение ребёнка
12.04.1950
Дочь: Мельчакова (Руковишникова) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Рукавишников Сергей Степанович
Смерть
25.05.2008