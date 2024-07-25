Юлия Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Исаевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Исаевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Исаевич

Смерть
Неизвестно

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