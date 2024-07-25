Юлия Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Исаевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Исаевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Исаевич
Смерть
Неизвестно