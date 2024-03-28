Скоморохов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоморохов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1942

Дата смерти

23.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко (Масленникова) Надежда

Рождение ребёнка
24.04.1966

Сын: Скоморохов Сергей

Мать ребёнка: Романенко (Масленникова) Надежда

Рождение ребёнка
11.02.1970

Сын: Скоморохов Андрей

Мать ребёнка: Романенко (Масленникова) Надежда

Рождение ребёнка
17.10.1972

Дочь: Нусс (Скоморохова) Галина

Мать ребёнка: Романенко (Масленникова) Надежда

Смерть
23.07.1994

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