Скоморохов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1942
Дата смерти23.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1966
Сын: Скоморохов Сергей
Мать ребёнка: Романенко (Масленникова) Надежда
Рождение ребёнка
11.02.1970
Сын: Скоморохов Андрей
Мать ребёнка: Романенко (Масленникова) Надежда
Рождение ребёнка
17.10.1972
Дочь: Нусс (Скоморохова) Галина
Мать ребёнка: Романенко (Масленникова) Надежда
Смерть
23.07.1994