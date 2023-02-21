Сущий Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущий Александр Васильевич

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Место рождения

Брянская область

Дата рождения

22.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская область
Бракосочетание
15.10.2005

Жена: Сущая Алена Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сущая Алена Геннадьевна

Брянск
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