Сущий Александр Васильевич
Место рожденияБрянская область
Дата рождения22.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Брянская область
Бракосочетание
15.10.2005
Жена: Сущая Алена Геннадьевна
Рождение ребёнка
20.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сущая Алена Геннадьевна
Брянск