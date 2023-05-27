Тервасова Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тервасова Агафья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тервасова Афанасий Герасимович

Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тервасова Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Тервасов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Тервасова Матрона Герасимовна

Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тервасов Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тервасов Леонтий Герасимович

Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тервасов Герасим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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