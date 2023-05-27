Тервасова Агафья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тервасова Афанасий Герасимович
Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тервасова Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тервасов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Тервасова Матрона Герасимовна
Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тервасов Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тервасов Леонтий Герасимович
Отец ребёнка: Тервасов Герасим Тимофеевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно