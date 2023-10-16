Самарин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Севастьянова) Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Севастьянова) Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Севастьянова) Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Севастьянова) Зоя Максимовна

Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Севастьянова) Зоя Максимовна

Ульяновское, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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