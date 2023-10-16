Самарин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1958
Ульяновское, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно