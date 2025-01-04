Бранюк Иван Рядовой Юхтымович 17.07.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бранюк Иван Рядовой Юхтымович

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Место рождения

Стрельники, Вінницька область

Дата рождения

17.07.1904

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

Около 1931 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1904

Отец: Бранюк Юхтым Бранюк

Мать: Ксения

Стрельники, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бранюк (Липинская) Федора Липинская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бранюк (Липинская) Федора Липинская

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Бранюк Максим Бранюк

Мать ребёнка: Бранюк (Липинская) Федора Липинская

Стрельники, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.07.1935

Сын: Бранюк Иван Бранюк

Мать ребёнка: Бранюк (Липинская) Федора Липинская

Стрельники, Вінницька область
Смерть
1976
Стрельники, Вінницька область

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