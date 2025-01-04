Бранюк Иван Рядовой Юхтымович
Место рождения
Дата рождения17.07.1904
Дата смерти1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1904
Отец: Бранюк Юхтым Бранюк
Мать: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бранюк (Липинская) Федора Липинская
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Бранюк Максим Бранюк
Мать ребёнка: Бранюк (Липинская) Федора Липинская
Рождение ребёнка
15.07.1935
Сын: Бранюк Иван Бранюк
Мать ребёнка: Бранюк (Липинская) Федора Липинская
Смерть
1976