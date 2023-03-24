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Ярлыков Тимофей Филиппович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888

Отец: Ерлыков Филип Евстафьевич

Мать: Ерлыкова Варвара Николаевна

Россия
Крещение
22.02.1888
Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Рыбалко Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Васильева Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна

Красноярский край, Назаровский район, д. Ярлыково..
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ярлыков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна

Красноярский край, Назаровский район, д. Ярлыково..
Рождение ребёнка
22.06.1919

Сын: Ярлыков Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна

Красноярский край, Назаровский район, д. Ярлыково..
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова Антонида Тимофеевна

Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна

Россия
Смерть
Неизвестно
Россия
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