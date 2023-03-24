Ярлыков Тимофей Филиппович
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888
Россия
Крещение
22.02.1888
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Рыбалко Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Васильева Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна
Красноярский край, Назаровский район, д. Ярлыково..
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна
Красноярский край, Назаровский район, д. Ярлыково..
Рождение ребёнка
22.06.1919
Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна
Красноярский край, Назаровский район, д. Ярлыково..
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Антонида Тимофеевна
Мать ребёнка: Ярлыкова Мария Романовна
Россия
Смерть
Неизвестно
Россия