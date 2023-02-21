Чиканцева Олеся Васильевна
Место рожденияМайкоп ст. Ханская
Дата рождения22.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1982
Майкоп ст. Ханская
Бракосочетание
26.06.2004
Рождение ребёнка
16.10.2004
Сын: Алексеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович
Рождение ребёнка
26.04.2006
Дочь: Алексеева Виолетта Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович
Рождение ребёнка
06.09.2011
Сын: Алексеев Степан Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович