Чиканцева Олеся Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиканцева Олеся Васильевна

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Место рождения

Майкоп ст. Ханская

Дата рождения

22.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1982

Отец: Чиканцев Василий Алексеевич

Мать: Щедрина Тамара Александровна

Майкоп ст. Ханская
Бракосочетание
26.06.2004

Муж: Алексеев Александр Викторович

Рождение ребёнка
16.10.2004

Сын: Алексеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович

Рождение ребёнка
26.04.2006

Дочь: Алексеева Виолетта Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович

Рождение ребёнка
06.09.2011

Сын: Алексеев Степан Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Викторович

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