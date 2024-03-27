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(Хайбуллина) Шарифя

Место рождения

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фехретдинов Мухамметалим

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Мухамметалимова) Фатеха

Отец ребёнка: Фехретдинов Мухамметалим

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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