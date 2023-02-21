Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Малиновский Ксенофонт Петрович
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайловна
Смерть
До 1815