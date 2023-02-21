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Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Малиновский Ксенофонт Петрович

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайловна

Смерть
До 1815
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