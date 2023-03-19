Ховзун (Табаченкова) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХовзун (Табаченкова) Агафья Петровна

Ховзун (Табаченкова) Агафья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

28.08.1918

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1869

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.07.1877

Сын: Ховзун Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
03.07.1880

Сын: Ховзун Иакинф Яковлевич

Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Ховзун Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.03.1887

Дочь: Ховзун Иулиания Яковлевна

Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1890

Дочь: Ховзун Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.03.1893

Сын: Ховзун Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1895

Сын: Ховзун Косма Яковлевич

Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович

Новоандреевка, Сумська область
Смерть
28.08.1918
Новоандреевка, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close