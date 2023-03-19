Ховзун (Табаченкова) Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти28.08.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1869
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.07.1877
Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович
Рождение ребёнка
03.07.1880
Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Ховзун Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович
Рождение ребёнка
02.03.1887
Дочь: Ховзун Иулиания Яковлевна
Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович
Рождение ребёнка
19.01.1890
Дочь: Ховзун Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович
Рождение ребёнка
17.03.1893
Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович
Рождение ребёнка
31.10.1895
Отец ребёнка: Ховзун Яков Семёнович
Смерть
28.08.1918