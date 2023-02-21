Стрельников Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельников Григорий Иванович

Стрельников Григорий Иванович

avatar

Место рождения

Великий Новгород Гончарный (Людин) конец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Иван Данилович

Мать: не указана

Великий Новгород Гончарный (Людин) конец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Никита Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Белгородская засечная черта Елецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Белгородская засечная черта Елецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close