Стрельников Григорий Иванович
Место рожденияВеликий Новгород Гончарный (Людин) конец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрельников Иван Данилович
Мать: не указана
Великий Новгород Гончарный (Людин) конец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Никита Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Белгородская засечная черта Елецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Белгородская засечная черта Елецкий уезд