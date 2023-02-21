Камалов Назип Каляметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Назип Каляметдинович

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Место рождения

Алексеевский район, д.Кзыл-Уракча

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Камалов Каляметдин

Мать: Камалова Галия

Алексеевский район, д.Кзыл-Уракча
Рождение ребёнка
14.07.1940

Дочь: Зайнуллина Затия Назиповна

Мать ребёнка: Камалова Кашифа Фатыховна

Алексеевский район, с.Кзыл-Уракча
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Бари Назипович

Мать ребёнка: Камалова Кашифа Фатыховна

Алексеевский район,с.Кзыл-Уракча
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалова Кашифа Фатыховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова Хадима Назиповна

Мать ребёнка: Камалова Кашифа Фатыховна

Смерть
1942
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