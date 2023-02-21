Камалов Назип Каляметдинович
Место рожденияАлексеевский район, д.Кзыл-Уракча
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Камалов Каляметдин
Мать: Камалова Галия
Алексеевский район, д.Кзыл-Уракча
Рождение ребёнка
14.07.1940
Дочь: Зайнуллина Затия Назиповна
Мать ребёнка: Камалова Кашифа Фатыховна
Алексеевский район, с.Кзыл-Уракча
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Камалова Кашифа Фатыховна
Алексеевский район,с.Кзыл-Уракча
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсутдинова Хадима Назиповна
Мать ребёнка: Камалова Кашифа Фатыховна
Смерть
1942