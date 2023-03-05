Терентий Ананьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти09.03.1765 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Матфей Терентьев
Мать ребёнка: Иринья Ильина
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Варвара Терентьева
Мать ребёнка: Иринья Ильина
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Федосья Терентьева
Мать ребёнка: Иринья Ильина
Рождение ребёнка
1744
Сын: Гаврило Терентьев
Мать ребёнка: Иринья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иринья Ильина
Место жительства
Неизвестно
Куниково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.03.1765 ст.