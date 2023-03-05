Терентий Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Ананьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

09.03.1765 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Матфей Терентьев

Мать ребёнка: Иринья Ильина

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Варвара Терентьева

Мать ребёнка: Иринья Ильина

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Федосья Терентьева

Мать ребёнка: Иринья Ильина

Рождение ребёнка
1744

Сын: Гаврило Терентьев

Мать ребёнка: Иринья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иринья Ильина

Место жительства
Неизвестно
Куниково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.03.1765 ст.
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