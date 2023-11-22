Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Залешин Фёдор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Залешин Фёдор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Залешин Фёдор Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно