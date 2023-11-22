Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Залешин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Залешин Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Залешин Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Залешин Фёдор Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залешин Фёдор Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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