(Иванова) Нина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Афанасий Потапович
Мать: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ягодаров Михайл
Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно