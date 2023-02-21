(Иванова) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Нина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Афанасий Потапович

Мать: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягодаров Михайл

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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