Малышева Аманда Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лютеранского вероисповедания (1912 год).
Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.
Сын: Малышев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Малышев Василий Иванович
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно