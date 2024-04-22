Телминов (Тельминовых) Григорий (Гришка) Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1630 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630 ст.
Отец: Тельминовых Фома Алексеев
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
С 1655 по 1660 ст.
Сын: Телминов Феофан Григорьев
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.
Сын: Телминов Кирилл Григорьев
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
С 1675 по 1680 ст.
Сын: Телминов Кузьма Григорьев
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Смерть
Неизвестно