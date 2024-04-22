Телминов (Тельминовых) Григорий (Гришка) Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелминов (Тельминовых) Григорий (Гришка) Фомин

Телминов (Тельминовых) Григорий (Гришка) Фомин

avatar

Место рождения

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1630 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630 ст.

Отец: Тельминовых Фома Алексеев

Мать: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
С 1655 по 1660 ст.

Сын: Телминов Феофан Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.

Сын: Телминов Кирилл Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
С 1675 по 1680 ст.

Сын: Телминов Кузьма Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close