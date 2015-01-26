Смирнов Николай Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Николай Геннадьевич

Смирнов Николай Геннадьевич

avatar

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

11.08.1934

Дата смерти

26.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1934

Отец: Смирнов Геннадий Алексеевич

Мать: Смирнова Фаина Ефимовна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.09.1960

Сын: Смирнов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Тамара Никифоровна

Рождение ребёнка
12.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Тамара Никифоровна

Город Горький
Смерть
26.01.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close