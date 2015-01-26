Смирнов Николай Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1934
Дата смерти26.01.2015
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1934
Рождение ребёнка
09.09.1960
Сын: Смирнов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Тамара Никифоровна
Рождение ребёнка
12.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Тамара Никифоровна
Город Горький
Смерть
26.01.2015