Шапкин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шапкин Михаил Ильич

Мать: не указана

Смерть
1925
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