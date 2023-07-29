Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шапкин Александр Михайлович
Шапкин Александр Михайлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
1925
Пол
Мужской
Отец
Шапкин Михаил Ильич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Шапкин Михаил Ильич
Мать: не указана
Смерть
1925
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия