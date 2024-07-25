Ефросинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1906
Сын: Косма
Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Плодистый Григорий Никитович
Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович
Рождение ребёнка
12.12.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: София
Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович
Смерть
Неизвестно