Ефросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1906

Сын: Косма

Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Плодистый Григорий Никитович

Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович

Рождение ребёнка
12.12.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович

Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: София

Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Плодистый Илья Никитович

Отец ребёнка: Плодистый Никита Максимович

Смерть
Неизвестно

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