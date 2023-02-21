Ершова Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ершов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1876
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович
Рождение ребёнка
16.10.1879
Дочь: Чаринцева Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович
Рождение ребёнка
14.09.1882
Дочь: Чаринцева Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович
Рождение ребёнка
01.11.1888
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Чаринцев Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно