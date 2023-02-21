Ершова Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Христина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ершов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1876

Сын: Чаринцев Косма Яковлевич

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович

Рождение ребёнка
16.10.1879

Дочь: Чаринцева Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович

Рождение ребёнка
14.09.1882

Дочь: Чаринцева Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович

Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Чаринцев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чаринцев Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Яков Исакович

Смерть
Неизвестно
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