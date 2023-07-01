Могилатенко Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиМежду 1819 и 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ерёменко Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Зола Андрей Семёнович
Уланок, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1819 и 1820
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край