Могилатенко Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилатенко Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Между 1819 и 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ерёменко Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Зола Андрей Семёнович

Уланок, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зола Андрей Семёнович

Смерть
Между 1819 и 1820
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
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