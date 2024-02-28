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Пелагея Ивановна

Место рождения

Васиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Иван Васильевич

Мать: Ирина Артамоновна

Васиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MQ-M9MR-W?i=822&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530
Рождение ребёнка
01.02.1793 ст.

Сын: Трифон Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Васиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-3B4?i=122&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PR2-R9HJ https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXZ-6TD?i=540&cc=1921824 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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