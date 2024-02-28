Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Иван Васильевич
Мать: Ирина Артамоновна
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Рождение ребёнка
01.02.1793 ст.
Сын: Трифон Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-3B4?i=122&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PR2-R9HJ https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXZ-6TD?i=540&cc=1921824 ... Показать все
Смерть
Неизвестно