Рулева (Татаринова) Лариса Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рулева (Татаринова) Лариса Гавриловна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

27.06.1935

Дата смерти

29.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1966

Сын: Рулев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Рулев Николай Семенович

Рождение ребёнка
07.07.1974

Дочь: Степцова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Рулев Николай Семенович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
29.04.2020
Калуга, город Калуга, Калужская область
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