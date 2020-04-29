Рулева (Татаринова) Лариса Гавриловна
Место рождения
Дата рождения27.06.1935
Дата смерти29.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1966
Сын: Рулев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Рулев Николай Семенович
Рождение ребёнка
07.07.1974
Дочь: Степцова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Рулев Николай Семенович
Смерть
29.04.2020