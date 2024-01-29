Рогозин Илья Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронежская обл., Воробьевский р-н, д. Воробьевка; Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Воробьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности