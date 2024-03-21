Драбкин Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драбкин Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драбкина Тамара

Мать ребёнка: Драбкин (Неймарк) Дора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драбкин (Неймарк) Дора

Рождение ребёнка
23.12.1922

Сын: Драбкин Гиляри

Мать ребёнка: Драбкин (Неймарк) Дора

Смерть
Неизвестно

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