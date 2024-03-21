Драбкин Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драбкина Тамара
Мать ребёнка: Драбкин (Неймарк) Дора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Драбкин (Неймарк) Дора
Рождение ребёнка
23.12.1922
Сын: Драбкин Гиляри
Мать ребёнка: Драбкин (Неймарк) Дора
Смерть
Неизвестно