Кашин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1914

Дата смерти

01.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914

Отец: Кашин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Кашин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Кашина - Боженко Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
24.02.1950

Дочь: Клочкова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Кашина - Боженко Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
05.02.1953

Сын: Кашин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Кашина - Боженко Александра Ефимовна

Смерть
01.09.1995

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