Кашин Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1914
Дата смерти01.09.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914
Отец: Кашин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1946
Мать ребёнка: Кашина - Боженко Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
24.02.1950
Дочь: Клочкова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Кашина - Боженко Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
05.02.1953
Мать ребёнка: Кашина - Боженко Александра Ефимовна
Смерть
01.09.1995