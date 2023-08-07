Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Андреевич

Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1706 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Андрей Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
23.07.1774

Сын: Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
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