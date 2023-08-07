Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
23.07.1774
Сын: Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно