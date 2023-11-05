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Пищугина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пищугин Иван Захарович

Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пищугина Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пищугина Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Пищугин Василий Захарович

Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1882 ст.

Дочь: Пищугина Анна Захаровна

Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1888 ст.

Сын: Пищугин Федор Захарович

Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
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