Пищугина Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пищугина Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Пищугина Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Пищугин Василий Захарович
Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1882 ст.
Дочь: Пищугина Анна Захаровна
Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Пищугин Захар Иванович