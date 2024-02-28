Ирина Яковлева
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1885 ст.
Отец Яков Тимофеев
Бракосочетание
06.11.1906 ст.
Муж: Иона Федоров
Жениху 26, невесте 21. Поручители д. Замошье Гаврил Филатов, брат Исаак Федоров. По нев: д. Софроново Маркел Яковлев и Григорий Андреев.
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.
Сын: Григорий Ионов
Отец ребёнка: Иона Федоров
Восприемник д. Иштомар крестьянин Василий Зотиков
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.
Сын: Василий Ионов
Отец ребёнка: Иона Федоров
Восприемник д. Иштомар рядовой Прокопий Захаров
Рождение ребёнка
25.11.1910 ст.
Сын: Яков Ионов
Отец ребёнка: Иона Федоров
Восприемник д. Иштомар крестьянин Самуил Стефанов и крестьянка Васса Игнатьева
Рождение ребёнка
25.11.1910 ст.
Восприемник д. Перхлойда Наум Иванов, д. Иштомар крестьянка Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
13.04.1912 ст.
Восприемник д. Рябцево Зотик Богданов
Рождение ребёнка
20.04.1914 ст.
Восприемник д. Немгора Давид Иванов, д. Иштомар вдова Васса Игнатьева.
Смерть
Неизвестно