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Ирина Яковлева

Место рождения

Сафроново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафроново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Отец Яков Тимофеев
Бракосочетание
06.11.1906 ст.

Муж: Иона Федоров

Жениху 26, невесте 21. Поручители д. Замошье Гаврил Филатов, брат Исаак Федоров. По нев: д. Софроново Маркел Яковлев и Григорий Андреев.
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.

Сын: Григорий Ионов

Отец ребёнка: Иона Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крестьянин Василий Зотиков
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.

Сын: Василий Ионов

Отец ребёнка: Иона Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар рядовой Прокопий Захаров
Рождение ребёнка
25.11.1910 ст.

Сын: Яков Ионов

Отец ребёнка: Иона Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крестьянин Самуил Стефанов и крестьянка Васса Игнатьева
Рождение ребёнка
25.11.1910 ст.

Сын: Георгий Ионов

Отец ребёнка: Иона Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Перхлойда Наум Иванов, д. Иштомар крестьянка Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
13.04.1912 ст.

Сын: Георгий Ионов

Отец ребёнка: Иона Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Рябцево Зотик Богданов
Рождение ребёнка
20.04.1914 ст.

Сын: Георгий Ионов

Отец ребёнка: Иона Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Немгора Давид Иванов, д. Иштомар вдова Васса Игнатьева.
Смерть
Неизвестно
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