Стетюха Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стетюха Василий Антонович

Место рождения

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Стетюха Антон Данилович

Мать: Ткаченко Параскева Николаевна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1941
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