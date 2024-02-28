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Стетюха Василий Антонович
Стетюха Василий Антонович
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Древо
Место рождения
Александровка
, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения
1918
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Стетюха Антон Данилович
Мать
Ткаченко (Головатенко) Параскева Николаевна
Около 1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Стетюха Антон Данилович
Мать:
Ткаченко Параскева Николаевна
Александровка
, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1941
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