Екимов Степан Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екимов Степан Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Екимов Георгий Прокопьевич

Мать: не указана

Смерть
1948
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