Maлькова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maлькова Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Алексей Абрамович

Мать: Пильник Ольга Самойловна

Рождение ребёнка
17.08.1964

Дочь: Кузьмина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Мальков Николай Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальков Николай Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Вера Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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