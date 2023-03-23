Maлькова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Алексей Абрамович
Мать: Пильник Ольга Самойловна
Рождение ребёнка
17.08.1964
Дочь: Кузьмина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Мальков Николай Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Вера Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан