Варухин Иван Флорович
Место рождения
Дата рождения05.09.1893
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1893
Отец: Варухин Флор Никитин
Мать: Варухина Марфа Аникиевна
Призыв на военную службу
1914
НА РК, ф.23, о.2, д.7/175, лист 32об "94 / Варухин Иван Фролович / Шелтоз.Бережн. Матвеева Сельга / Летние месяца последних четырех лет проживал в деревне Мойка Шлиссельбургского уезда, а остальное вр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно