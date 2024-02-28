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Варухин Иван Флорович

Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

05.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1893

Отец: Варухин Флор Никитин

Мать: Варухина Марфа Аникиевна

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Призыв на военную службу
1914
Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
НА РК, ф.23, о.2, д.7/175, лист 32об "94 / Варухин Иван Фролович / Шелтоз.Бережн. Матвеева Сельга / Летние месяца последних четырех лет проживал в деревне Мойка Шлиссельбургского уезда, а остальное вр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
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