Харламова (Степанова?) Феодосия Евгеньева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1887
Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
24.07.1894
Дочь: Христина Дмитриева
Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1895
Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Евдокия Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Дмитриева
Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно