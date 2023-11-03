Харламова (Степанова?) Феодосия Евгеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Степанова?) Феодосия Евгеньева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Евгений Максимов

Мать: Степанова Агафья Спиридонова

Рождение ребёнка
11.08.1887

Сын: Харламов Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
24.07.1894

Дочь: Христина Дмитриева

Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Харламов Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: Евдокия Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Дмитриева

Отец ребёнка: Харламов Дмитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно
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