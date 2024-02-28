Татар Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения01.01.1891
Дата смерти18.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891
Военная служба
18.06.1916
Большое значение для прорыва Юго-Западного фронта имел бой у Вольки Галузийской, который вела 2-я Сводная казачья дивизия. Натиск казаков был настолько силен, что австрийский фельдмаршал Линзинген под... Показать все
Смерть
18.06.1916
Березина, Рівненська область