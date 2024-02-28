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Татар Федор Филиппович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

01.01.1891

Дата смерти

18.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: Неизвестно Филипп Ставриевич

Мать: Татар Стефанида Федоровна

Военная служба
18.06.1916
Большое значение для прорыва Юго-Западного фронта имел бой у Вольки Галузийской, который вела 2-я Сводная казачья дивизия. Натиск казаков был настолько силен, что австрийский фельдмаршал Линзинген под... Показать все
Смерть
18.06.1916
Березина, Рівненська область
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