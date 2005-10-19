Рубинштейн Яков Иосифович
Место рождения
Дата рождения19.02.1938
Дата смерти19.10.2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938
Бракосочетание
04.12.1986
Развод
1988
Рождение ребёнка
27.05.1996
Сын: Рубинштейн Валерьян Яковлевич
Мать ребёнка: Иванова Марина Авенировна
Рождение ребёнка
29.05.?
Сын: Рубинштейн Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Рубинштейн Белла Григорьевна
Рождение ребёнка
20.09.?
Дочь: Рубинштейн Яна Яковлевна
Мать ребёнка: Рубинштейн Белла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2005