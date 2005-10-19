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Рубинштейн Яков Иосифович

Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.02.1938

Дата смерти

19.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938

Отец: Рубинштейн Иосиф Иосифович

Мать: Рубинштейн Софья Хаимовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.12.1986

Жена: Иванова Марина Авенировна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Развод
1988

Жена: Иванова Марина Авенировна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1996

Сын: Рубинштейн Валерьян Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Марина Авенировна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.?

Сын: Рубинштейн Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Рубинштейн Белла Григорьевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.?

Дочь: Рубинштейн Яна Яковлевна

Мать ребёнка: Рубинштейн Белла Григорьевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубинштейн Белла Григорьевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
19.10.2005
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