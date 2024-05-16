Пиягов Александр Алексеевич 26.10.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пиягов Александр Алексеевич

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

26.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.06.1991

Сын: Пиягов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Пиягова (Лысакова) Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1997

Дочь: Пиягова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Пиягова (Лысакова) Светлана Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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