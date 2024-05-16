Пиягов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1991
Сын: Пиягов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Пиягова (Лысакова) Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1997
Дочь: Пиягова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Пиягова (Лысакова) Светлана Васильевна