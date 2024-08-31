Спиваков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиваков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Баканова) Мария Потаповна

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева (Баканова) Мария Потаповна

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева (Баканова) Мария Потаповна

Смерть
08.04.1990

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