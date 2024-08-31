Спиваков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева (Баканова) Мария Потаповна
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева (Баканова) Мария Потаповна
Смерть
08.04.1990