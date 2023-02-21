Шамсутдинов Руслан Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Руслан Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1991

Отец: Шамсутдинов Олег Халимович

Мать: Закирьянова Гульзифа Габдулфотовна

Рождение ребёнка
31.05.2015

Сын: Шамсутдинов Давид Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.2017

Сын: Шамсутдинов Тигран Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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