Шамсутдинов Руслан Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1991
Рождение ребёнка
31.05.2015
Сын: Шамсутдинов Давид Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.2017
Сын: Шамсутдинов Тигран Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности