Федько Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1912 ст.
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1912 ст.
Отец: Федько Матвей Авдеев
Мать: Федько Оксана Прокофиева
Возможно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Федько Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Федько Василий Васильевич
Военная награда
17.04.1943
Медаль "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федько Геннадий Васильевич
Призыв на военную службу
Неизвестно
Фёдоровка, Федоровский район, Костанайская область
Федоровский РВК, Казахская ССР, Кустанайская область, Федоровский район
Смерть
1963
Повесился