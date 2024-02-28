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Федько Василий Матвеевич

Место рождения

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область

Дата рождения

После 1912 ст.

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1912 ст.

Отец: Федько Матвей Авдеев

Мать: Федько Оксана Прокофиева

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Возможно
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Федько Юлия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Федько Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
17.04.1943
Медаль "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федько Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Призыв на военную службу
Неизвестно
Фёдоровка, Федоровский район, Костанайская область
Федоровский РВК, Казахская ССР, Кустанайская область, Федоровский район
Смерть
1963
Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Повесился
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