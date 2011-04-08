Шарифуллин Фарид Ахметнурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллин Фарид Ахметнурович

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Место рождения

Большой Шинар, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.05.1939

Дата смерти

08.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Шинар, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.04.2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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