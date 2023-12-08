Попов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Попов Илья Антонович
Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евхимия Антоновна
Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афросиния Антоновна
Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Яков Антонович
Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно