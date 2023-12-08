Попов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Илья Антонович

Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евхимия Антоновна

Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афросиния Антоновна

Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Яков Антонович

Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Федор Антонович

Мать ребёнка: Попова Аграфена Матвеевна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Аграфена Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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